Autoridades federales aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina, tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble en la calle Laguna de los Hornos, del Fraccionamiento Vistas del Lago, en Culiacán, Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad informó que derivado de labores de investigación, los uniformados ubicaron el lugar donde presuntamente era utilizado para el almacenamiento de sustancias ilícitas.

Indicó que, con los datos de prueba obtenidos, un Juez de Control otorgó la orden de cateo para intervenir el domicilio.

En cumplimiento de la orden judicial, se realizó un operativo para ejecutar el cateo, durante el cual se localizaron las sustancias ilícitas.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien dará seguimiento a las investigaciones. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.

“Con esta acción se impidió que miles de dosis de drogas sintéticas llegaran a manos de los jóvenes, además de representar una afectación económica a las organizaciones delictivas”, resaltó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

En este cateo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

