El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue falsa y un montaje la noticia de un supuesto asalto masivo en Cumbres de Maltrata, Veracruz.

“No sé si se enteraron de unos bloqueos de carretera para asaltar en Veracruz. Es que estuvo muy difundido, pues fíjense que tenemos información de que no fueron ciertos los bloqueos, que fueron montajes, que no se dieron, sin embargo, hubo una difusión en todas las redes y el informe que tenemos es que no se asalto de esa manera”, dijo en conferencia de prensa.

Al tomar la palabra, Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que esta nota fue falsa y señaló que el gobierno de Veracruz sacó una aclaración sobre este tema.

“Efectivamente estuvo en las redes la noticia sobre un asalto en las carreteras, decidan que 300 que les cubrieron la salida, entrada y que había asaltos a cada uno de los vehículos y esta noticia fue falsa.

“Incluso el gobernador (Cuitláhuac García) sacó una aclaración en sus redes sociales para decir que ahí donde se estaba dando las noticias de asaltos a 300 automovilistas fue falso, hay que decirlo que hablaban sobre las carreteras que están en el estado de Veracruz y van hacia Puebla. Eso fue falso”.

Este lunes se difundió la supuesta noticia de que cientos de automovilistas estuvieron detenidos en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Cumbres de Maltrata, debido a un presunto asalto masivo con armas largas.

