Luego que Estados Unidos anunció que la mayoría de jitomates importados desde México tendrán una cuota compensatoria del 21.91%, Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, explicó que la medida es para castigar al país ante supuestas trampas en su venta, y no viene de los aranceles recíprocos anunciados anteriormente.

No obstante, el funcionario aclaró que está medida afectará al mercado de Estados Unidos, es decir que les costarán más caros sus ensaladas, aderezos, ya que el 90% de los jitomates que consumen provienen de México.

"Hasta ayer que el Departamento de Comercio notifica a los exportadores mexicanos que ya Estados Unidos se retira de este acuerdo. Y que ahora sí, en un plazo de 90 días, hasta el 14 de julio de este año, que ahí ya va a empezar la aplicación de esta medida para castigarnos por las supuestas trampas que hemos hecho de 20.91%. Entonces, esto no es parte de los mismos aranceles que se han estado discutiendo. Esto es otra cosa que viene de décadas atrás", indicó.

En la conferencia matutina, el secretario de Agricultura explicó que es decisión del Departamento de Comercio estadounidense para que en un plazo de 90 días se retira del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping sobre Tomates Frescos de México de 2019.

Explicó que desde 1996, las exportaciones mexicanas de este producto a Estados Unidos han estado reguladas por el acuerdo mencionado, pero los productos de Florida han acusado, "sin razón, de que los productores mexicanos venden sus tomates en Estados Unidos por debajo de los costos, lo cual no es cierto".

"(...) Pero llevan décadas en esa historia los productores. Entonces, hay este acuerdo de suspensión del DAPI desde esos años. A lo largo de estos casi 30 años, se han negociado 5 acuerdos para ir suspendiendo esta investigación. (...) (Dicen) "no está realmente vendiendo el tomate al precio real que lo debería vender. Lo está trabajando por debajo del precio real para ganarme el mercado"", explicó.

"Eso es lo que se llama, sin palabras sencillas, hacer trampa. Bueno, eso lo han dicho desde décadas. A nuestro juicio nunca ha sido comprobado, ni puede ser. Bueno, el último de estos acuerdos que se han venido negociando es del año 2019. Es importante decir que este no es un acuerdo con el gobierno mexicano, entre el Departamento de Comercio de Estados Unidos y los exportadores y productores mexicanos, agrupados a sus asociaciones de distintas partes de la República".

Destacó que 90% de los tomates que Estados Unidos que importa de cualquier lugar del mundo, son tomates mexicanos: "¿Qué tomate? 90%. Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen, son hechos en México.

"¿Cuál va a ser la consecuencia de esto, si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días, pues que sus tomates van a ser más caros. Les van a salir más caras sus ensaladas, no nos pueden sustituir, porque no es que haya un montón de otros países que producen esta cantidad de excelentes tomates a un precio muy conveniente. Si no quieren hacerlo, pues simplemente van a pagar 21% más caro".

Abundó que la Presidenta Claudia Sheinbaum busca el diálogo "y vamos a ver en qué termina esto, es muy importante decirles a ustedes que estas medidas, estas investigaciones antidumping, pues son habituales, ya que México tiene dos investigaciones activas, no de ahorita, no de ayer, desde hace mucho tiempo. Una es contra el pollo estadounidense, que nuestros productores han mandado a Estados Unidos decir, vendiendo por debajo del precio el pollo que nos mandan", Abundó.

