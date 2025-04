Los jóvenes mexicanos menores de 15 años podrán obtener su visa B1/B2 para ingresar a EU por un costo reducido de 15 dólares, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, con una vigencia de 10 años.

Para acceder a este visado de menores de edad connacionales, es necesario que al menos un padre tenga o solicite una visa de turista; y tendrá una validez de máximo una década o hasta que se cumplan los 15 años de edad, lo que ocurra primero.

El Servicio Oficial de Información y Citas para Visas de EU detalla que los menores mexicanos tienen la opción de pagar la tarifa de solicitud reducida si se cumple con alguna de las siguientes condiciones:

Al menos uno de los padres o tutor legal es mexicano, y está, al mismo tiempo, solicitando una visa de visitante.

Al menos uno de los padres o tutor legal es mexicano y cuenta con una visa de visitante válida por 10 años.

Una visa de visitante tipo B tiene un costo habitual de 185 dólares, y aplica para turismo, negocios, tratamientos médicos, estudiantes, visitantes de intercambios y personas en tránsito en los Estados Unidos, entre otras situaciones.

Por ende, se hace hincapié en que si un solicitante menor opta por pagar la tarifa reducida, no podrá cambiar su elección y la diferencia entre ambas tarifas no podrá abonarse en la sección consular, ya que los pagos por solicitud no son reembolsables.

Esto debido a que el visado con tarifa reducida expirará automáticamente a partir del día en que el menor cumpla los 15 años.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la visa a precio reducido para un menor de 15?

Copia del Formulario DS-160.

Fotografía reciente a color (de frente, sin sombrero ni filtros).

Acta de nacimiento.

Pasaporte vigente del menor.

Visa vigente del padre o tutor legal.

Carta de autorización notariada, si solo uno de los padres estará presente en la entrevista.

Prueba de custodia legal si solo uno de los padres tiene la patria potestad (por ejemplo, acta de nacimiento, sentencia judicial, defunción, etcétera).

