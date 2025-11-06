La Comisión de Economía del Senado de la República recibió información de que, presuntamente, diversos contratos de pequeñas y medianas empresas del sector restaurantero, firmados con la plataforma Uber Eats, podrían generar prácticas anticompetitivas por sus cláusulas de exclusividad y condiciones comerciales restrictivas.

Empresarios que se acercaron a la comisión aseguraron que estos contratos incluyen incentivos económicos iniciales de hasta 4 millones de pesos, con una duración contractual de hasta tres años.

No obstante, señalan que una vez firmados los convenios pueden imponerse obligaciones adicionales, como contratar publicidad en la plataforma, participar en promociones determinadas unilateralmente y ceder parte de los ingresos de dichas campañas.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, argumentó que en correspondencia con la Ley Federal de Competencia Económica se vinculan las atribuciones de posibles actos en relación con el tema a la Comisión Nacional Antimonopolio, dado que este organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía, con autonomía de gestión e independencia técnica y operativa en sus decisiones (...) es el encargado de garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados del país.