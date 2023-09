Al criticar a sus opositores y los gobiernos del pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nunca dejó de “luchar por la transformación” para hacer a un lado al “Estado autoritario”.

En su conferencia mañanera de este martes 26 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador declaró que lo que produjo “lo de Ayotzinapa” fue “el autoritarismo del Estado”.

“Pero antes de Ayotzinapa ya habíamos pasado por dos elecciones y las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos llamaban a no votar por nosotros.

“Si nosotros hubiésemos estado desde el 88, desde el 2006, nada de eso hubiese sucedido porque ahora que estamos nosotros no hay masacres, no hay tortura, no hay persecución a nadie”, expresó López Obrador.

AMLO se lanza contra “sacerdotes progresistas”

En el Salón Tesorería, el Presidente también admitió diferencias con “los sacerdotes progresistas”.

“Se dedicaron durante mucho tiempo a puro análisis de la realidad y a mí me tocaba decirles ‘vénganse’”, dijo al recordar una anécdota con el obispo Raúl Vera, quien se negó a acompañarlo a una manifestación.

“Les decía y les sigo diciendo, porque son amigos, que yo quiero sacerdotes como Hidalgo y como Morelos, no los que están todo el tiempo analizando la realidad, qué vamos a analizar ya de la realidad si ya sabemos, hechos, no palabras. Y no administrar el dolor de la gente, buscar transformar y no todos somos iguales”, declaró.

