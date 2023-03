El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si se cancela en definitiva su llamado Plan B en materia electoral, ya se tiene listo el Plan C -convocar a no votar por el bloque conservador – y ese, aseguró, no falla y no podrá ser bloqueado porque es convocar a la población a continuar con la transformación.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su Plan B estaba acotado completamente y no era una reforma constitucional.

“Nosotros vamos a seguir adelante, si cancela en definitiva este llamado Plan B que es una reforma electoral acotada completamente, no la reforma constitucional que hace falta.

“Si cancelan esta reforma electoral que se conoce como Plan B, pues ya di a conocer ayer que vamos con el Plan C, ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar la pueblo a continuar con la transformación”, dijo.

El pasado viernes por la noche, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió la controversia constitucional que interpuso el INE y suspendió la aplicación del Plan B en materia electoral.

