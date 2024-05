El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre la propuesta del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno de que renunciará a su candidatura plurinominal al Senado si Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), declina a favor de Xóchitl Gálvez, pero aseguró que será el pueblo el que juzgue.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa en las instalaciones de la Base Aeronaval de Tapachula, Chiapas, el jefe del Ejecutivo federal llamó a que se garantice a la población mexicana la información “y no editorializar, nada más la pura información”.

“No puedo opinar sobre eso, no puedo. Eso lo tiene que decidir la gente, que el pueblo juzgue, nada más que se informe", dijo.

“Lo que tenemos que procurar es que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información y no editorializar, nada más con la pura información, que no se oculte información, que no se de a conocer solo lo que le conviene a los potentados y la gente. Ya con información ya va saber, porque eso es un gran avance lo que hemos padecido en México y todavía se padece, es que se oculta mucha información”, afirmó.





























