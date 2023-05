“Que no nos quieran echar la culpa a nosotros”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que en Estados Unidos hay un doble discurso porque exige que se detenga el tráfico de fentanilo y por el otro lado permite a deportistas fumar marihuana.

“Lo hemos dicho, si logramos entre todos desaparecer el fentanilo, que ya no se trafique con esta droga que causa la muerte de miles de personas, ¿qué no se puede crear otra droga? si hay consumo, si hay demanda, pero eso no lo atienden”.

Hace poco comentaba que le dan permiso a los basquetbolistas de fumar marihuana, ¡qué ejemplo!, es un doble discurso, una doble moral, ellos son independientes, soberanos, aplican sus políticas, sin embargo que no quieran echar la culpa a nosotros, porque no es justo y que la gente vaya sabiendo”.

Lee también AMLO advierte que ante elecciones en EU podrían agarrar a México de “piñata” por el tema del fentanilo

El presidente López Obrador también alertó que algunos estadounidenses creen que los migrantes se dedican a traficar con fentanilo, lo que resulta falso.

“Es lamentable que un país, una nación, cuya grandeza se construyó con migrantes, ahora tenga esa actitud antimigrante. Y es también muy lamentable que una gran nación tenga medios de información capaces de manipular a millones de personas”.

El Mandatario insistió en que se deben atender las causas, pero sobre todo atender a los jóvenes, la desintegración familiar, entre otros temas.

Lee también Es una inmoralidad que Fox se dedique a la venta de productos de marihuana: AMLO







Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

















maot