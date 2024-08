El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) resuelva las contradicciones de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, porque es necesaria una investigación a fondo.

“Fue acertado que se atrajera el expediente y que este a cargo de la investigación la FGR por esto que estamos sabiendo, estas contradicciones que comenzaron desde el primer momento”.

El Mandatario recordó que porque la “versión inicial” en el caso del ex rector versó sobre que había sido ejecutado en una gasolinería y que había puesto resistencia.

Lee también FGR: Cuén tenía 4 disparos en las piernas; en video de Fiscalía de Sinaloa solo se escuchó uno

“Eso declaró el testigo que lo acompañaba. Luego el señor Zambada dice: no, lo asesinaron donde se llevó cabo el encuentro y ahora la Fiscalía está dando a conocer que hay cosas que no coinciden, por eso queremos que se haga una investigación a fondo, seria, que se informe todo”.

El presidente López Obrador reiteró su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien de acuerdo con una declaración de Ismael “El Mayo” Zambada, estuvo en una reunión a la que fue convocado por Joaquín Guzmán López en Culiacán, antes de ser detenido en Estados Unidos.

“Si, porque no sabemos si él estaba enterado de esta situación. Él ha dicho que no estaba en el país, pero vamos a esperar a tener toda la información, que se aclare, no ocultar absolutamente nada, porque es que se detiene o secuestra al señor Zambada, quienes participan, si había acuerdos o no había acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, todo, todo”.

Lee también FGR reclama falta de respuesta de EU sobre vuelo ilegal de "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán a Nuevo México





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot