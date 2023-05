El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó al Pentágono estadounidense autorización para sobrevolar con aviones y drones militares territorio mexicano con el objetivo de verificar un “globo” presuntamente espía de Asia que cruzaría el país.

Al destacar que ahora la relación con Estados Unidos es de cooperación y no de subordinación, el Mandatario aseguró que instruyó a la Sedena a realizar dicha verificación, pero no encontraron nada.

“Hablaron del Pentágono a la Defensa para pedir permiso porque quería sobrevolar el espacio aéreo con aviones y drones, de alto nivel tecnológico, militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que venía por México, y aseguraban que era un globo de Asia (espía). No quiero meterme en estos asuntos”, dijo.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que la respuesta categórica fue no y no se permitió la entrada de las aeronaves estadounidenses a nuestro espacio aéreo.

El presidente López Obrador aseguró que la Sedena le informó que se trataba de un globo a una altura de 35 mil pies [más de 10 mil 600 metros], 5 mil pies arriba de lo que es el tránsito de la aviación comercial, que iba a entrar antier a las 03:00 de la mañana por Manzanillo y que iba a salir por Tamaulipas.

“Pasó, nosotros no detectamos nada ni ellos nos informaron de que lo hayan visto. Se hizo una consulta para ver si tenían más elementos y no, y ahora salió esto. Ya pasó [el globo] o no se ha encontrado”.

Carta a Biden

El presidente López Obrador dijo que reclamó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) entrega recursos a organizaciones no gubernamentales opositoras a su administración.

El titular del Ejecutivo ofreció una disculpa a Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente Biden en Seguridad Nacional, con quien se reunió el martes pasado, pues le hizo de su conocimiento la misiva y le dijo que “por pena” con Biden, porque ha sido muy cordial con México no la iba enviar, pero cambió de opinión.

“Cambié de opinión, porque siento que es muy prepotente y muy ofensivo, y no me puedo quedar callado, ofrezco disculpas… Esto por el financiamiento a estas organizaciones y ojalá y hagan algo”.

La carta señala que “desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual a todas luces es un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos”.

En el escrito, con fecha del 2 de mayo, el presidente López Obrador expone que hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado.