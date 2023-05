El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza una comida de trabajo con integrantes de su Consejo Económico Asesor en Palacio Nacional.

Al cónclave convocado por el Jefe del Ejecutivo han llegado empresarios como Daniel Chávez Morán, de Grupo Vidanta; Miguel Rincón, de Biopapel, Germán Larrea, de Grupo México; Bernardo Gómez, de Televisa; Carlos Hank, grupo Bonorte; Alejandro Ballieres, de Grupo Bal.

Esta mañana, el presidente López Obrador reveló que avanzan las negociaciones para que Grupo México, propiedad de Germán Larrea, compre Banamex a la estadounidense Citigroup y aseguró que ve “con buenos ojos” la operación, aun cuando, reconoció que tiene diferencias públicas con esa empresa “pero ese otro cantar”.

A su llegada a Palacio Nacional, Miguel Rincón, CEO de Bio Pappel y compadre del presidente López Obrador aseguró que la situación económica del país esta “bastante bien” y coincidió con el Ejecutivo federal de que nuestro país es el mejor lugar en el mundo para invertir.

Sobre la calle Corregidora, el empresario destacó que no ha habido aumento de impuestos, no ha habido crisis económicas, la economía está creciendo arriba del 3%, no se ha incrementado la deuda, han incrementado los impuestos, tenemos recursos, “la lucha contra la corrupción está dando resultados”, hay recurso y estamos avanzando bien.

“La economía de México va muy bien, no hemos incrementado la deuda, no ha habido aumento de impuestos, estamos creciendo arriba del 3%, entonces estamos bien. México está bastante bien. Yo creo que es el mejor lugar para invertir en el mundo México, definitivamente, primero por nuestra posición geopolítica. Estamos en el vecindario correcto y en el momento correcto. Somos vecinos de Estados Unidos, cuando Estados Unidos entra en conflicto con otras regiones como Asía y México está preparado como socio comercial número uno, potenciar ese tamaño y crear muchas oportunidades.

“No se ha incrementado la deuda, no se han incrementado los impuestos, tenemos recursos, la lucha contra la corrupción está dando resultados, hay recursos para invertir sin incrementar la deuda y estamos avanzando bien”.

Al preguntarle sobre el “super peso”, el CEO de Bio Pappel señaló que es reflejo de varios factores, pero sobre todo por la confianza que hay en México.

Señaló que en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia, muchos pronosticaban que el peso iba a llegar hasta 40 pesos.

“El super peso es un reflejo de varios efectos, pero principalmente de la confianza que hay en México. Esto es muy importante. Cuando llegó el presidente López Obrador en 2018 muchos pronosticaban que se iba ir el dólar a 30 pesos, a 40 pesos, tenemos un dólar a 17.50. Es bueno para el país. Es un reflejo

“Tiene un impacto positivo para las cuentas de inversiones, afecta un poco a la exportación, pero en general es bueno para el país definitivamente y es muy importante recordar las crisis financieras que vivimos cada sexenio y no hemos tenido ninguna gracias a Dios, ni la vamos a tener. Están muy sanas las finanzas del país, así es que estamos muy bien en ese sentido”, dijo.

