AMLO revela que su hijo Andrés Manuel López Beltrán va a la política: “Quiere ayudar a consolidar Morena”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su hijo Andrés Manuel López Beltrán busca participar en la política cuando deje la Presidencia de México y “quiere ayudar a consolidar Morena”.

En su conferencia mañanera de este lunes 9 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador indicó que sus hijos Gonzalo y José Ramón López Beltrán le expresaron que no tienen interés de participar en la política, ante el acuerdo que tienen de que mientras él fuera servidor público, no trabajarían en el gobierno.

“Quiere ayudar a consolidar Morena (...) quiere apostar a ser electo”, dijo López Obrador sobre Andrés Manuel López Beltrán.

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo, les agradezco mucho porque lo han respetado. Mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso, y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes”, expresó el Presidente.

“Pero uno tiene que ser consecuente, si yo aceptara el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, la corrupción, no tendría autoridad moral y cualquiera me faltaría al respeto. Me faltan al respeto porque están enojados sin razón, hemos cuidado mucho eso”, agregó al rechazar que sus hijos tengan negocios en el gobierno y al lanzarse contra periodistas.

“Igual Jesús (su hijo menor), cuando termine de estudiar y quiera participar, que lo haga, son libres, yo ya voy a estar jubilado”, dijo.

“Mis hijos han padecido mucho, la familia, Beatriz (Gutiérrez Müller), Jesús, mi finada esposa Rocío, a ella le tocó la etapa más difícil cuando iniciamos como opositores en Tabasco”, añadió.

