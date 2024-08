El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, costó 330 mil millones de pesos -16 mil 800 millones de dólares- un costo muy bajo si se compara con otras plantas en el mundo.

En conferencia de prensa, el Mandatario reveló que anoche cenó con directivos de Pemex y de las empresas que participaron en la construcción del proyecto estrella de su administración para agradecerles su trabajo en “esa magna obra”.

“Ayer nos reunimos con representantes de empresas que participaron en Dos Bocas y con servidores públicos de Pemex que hicieron esa refinería, cenamos para agradecerles por hacer esa obra en tan poco tiempo, con un costo muy bajo comparando con otras refinerías que se han construido en el mundo y de muy buena calidad, es una magna obra hecha fundamentalmente por la ingeniería mexicana, con el apoyo de algunas empresas también extranjeras”, dijo.

Entre las empresa que participaron se encuentran: Fluor Enterprises, ICA Fluor, Samsung Engineering, Asociados Constructores DBNR, Kellogg Brown & Root; Constructora Hostotipaquilo, entre otras.

El Mandatario presumió que se construyó la nueva refinería con ahorros en el gobierno por no permitir el “huachicol” (robo de combustible).

“Cuando llegamos se robaban 80 mil barriles diarios en una asociación delictuosa entre la delincuencia y las autoridades. Entonces, ¿cuánto costó la refinería? Lo mismo que nos ahorramos por no permitir el huachicol. ¿Cómo no va a ser importante combatir la corrupción? No sólo le da a la autoridad fortaleza política, porque si hay autoridad moral hay autoridad política”.





