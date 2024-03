Coatzacoalcos, Veracruz.-Luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió aplausos para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se trate de “injerencismo”, pero aseguró que no coincide con la opinión del diplomático estadounidense.

“Pues no (coincide), pero está en su derecho. Lo único que le hubiese recomendado, si me hubiese comentado que iba ir a la Corte, y que los iba a ver a los ministros, le hubiese yo advertido que tuviera cuidado, nada más”.

-¿De qué? -se le preguntó en conferencia de prensa.

Lee también VIDEO: Ken Salazar pide aplauso para ministros; “son parte de una las instituciones más importantes para la democracia de México”

“De la cartera y de otras cosas. Pero lo demás no hay ningún problema, o sea, cada quien, y no es injerencismo. Le tenemos mucho respeto y él ha sido muy respetuoso de la independencia, de la soberanía de México y no hay ningún problema”.

Ayer el embajador Salazar pidió un aplauso para los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántar Carrancá, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales, pues “son parte de una las instituciones más importantes para la democracia de México”.

El presidente López Obrador dijo que el diplomático tiene libertad para expresarse.

Lee también Lo más probable es que una mujer sea la primera presidenta de México, asegura Ken Salazar

“Nosotros hemos tenido de parte de él y del gobierno del presidente Biden actitud de mucho respeto, de todos los embajadores, el que estaba con Trump, Christopher Landau, muy respetuoso”.

Recordó que su gobierno tiene diferencias con el Poder Judicial, porque considera que en ese poder hay mucha corrupción y porque los ministros son los que dan el mal ejemplo.

























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot