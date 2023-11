Luego de que se señalaran supuestas divisiones dentro de Morena de la Ciudad de México para elegir al coordinador o coordinadora de la 4T rumbo a la elección de la Jefatura de Gobierno en 2024 entre Clara Brugada Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell y Mariana Boy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no pasa nada, nada, nada, si se le pregunta a la gente”.

“En el caso de la definición de los coordinadores para el próximo año, parece que en la Ciudad de México se está complicando. ¿Usted qué sabe al respecto?”, se le preguntó al presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 6 de noviembre en Palacio Nacional.

“Pues lo que saben ustedes, porque me entero por los periódicos y por las redes”, respondió.

“No pasa nada, si se le pregunta a la gente. Para no equivocarse, lo mejor es preguntar y que no haya dedazo, que no haya imposición”, expresó.

El Presidente recordó que cuando fue dirigente nacional de Morena se estableció que la elección de candidatos era mediante encuestas: “Eso ayudó muchísimo”.

“Hay problema cuando hay imposición o acarreos, o compra de votos, pero si se hacen encuestas como sucedió en el caso de la renovación para la nueva coordinadora del Movimiento (Claudia Sheinbaum), no hay problema”, declaró.

“Lo único que se tienen que garantizar en todos los partidos es la participación de las mujeres porque no pueden ser puros hombres”, añadió.

Clara Brugada, aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, aseguró en días pasados que hay empate técnico en la contienda actual con Omar García Harfuch.

Brugada agregó que después del 10 de noviembre no habrá rompimiento, ya que aceptará los resultados de Morena.