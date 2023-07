El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estará en pausa en sus comentarios hacia Xóchitl Gálvez, pero consideró que las medidas cautelares impuestas por el INE son violatorias a sus derechos humanos.

“Vamos a esperarnos, por lo pronto pausa. Si (es violatorio a sus derechos humanos), ayer hablé de que lo iba a acatar bajo protesta, tienes razón, además de limita mi libertad, me impide informarle al pueblo que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro”, expresó.

El presidente López Obrador aseguró que es su obligación es luchar por la justicia y la democracia, porque lo que cuestionó las medidas que le impiden hacer referencia al proceso electoral 2023-2024.

“Cómo es que no voy a advertirle a la gente que hay una pandilla de rufianes, que quieren de nuevo tomar el gobierno para saquear y mantener el abandono a la mayoría de los mexicanos, ¿porque no lo voy a decir?, eso es lo más profundo, pero vamos a esperarnos, hay que tenerle confianza a la gente”.

Aseguró que sus adversarios actúan de manera descarada como en los tiempos de Vicente Fox con una estrategia publicitaria queriendo engañar a la gente con lo del origen de las personas.

“No, no, no, si no es el origen, es la honestidad, no es de dónde venimos o cómo hablamos, sino sí hemos sido consecuentes o no en la vida, si hemos actuado con rectitud y honestidad”, señaló.

Aseguró que lo que México necesita son gobernantes honestos, íntegros, no falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares, gente que tiene como dios al dinero, que lo único que le importa es lo material.

“Acomplejados que tienen que vivir colmados de atenciones, lujos y privilegios, eso está en cuestión básicamente”, afirmó.

Con información de Pedro Villa y Caña

apr/rmlgv