El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los representantes de medios de comunicación que no lo cuestionen sobre las “corcholatas” presidenciales porque debe mantener la equidad y el equilibrio en el proceso interno de Morena y en la elección federal.

“Les pediría de manera respetuosa que no se traten estos temas o que no me lleven a tratar estos asuntos porque voy a contestar, desde luego están en libertad (de preguntar)”, señaló en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador mencionó que no pretende que se sienta que está en favor o en contra de alguno de los aspirantes.

“Tengo que mantener el equilibrio en este caso y en la elección constitucional, ya no hay señal, no hay línea. La línea es que no hay línea”, declaró.

El presidente López Obrador reiteró que él irá hacia donde la gente diga, porque no hay ni ha habido “tapado, destapado, cargada, el Presidente no impondrá a su sucesor”.