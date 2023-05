El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, a que no utilice su nombre en su campaña porque, afirmó que no tiene relación con él y que es un acto de deshonestidad que esté utilizando su nombre y manifestó que "no se puede llegar así, dejando trozos de dignidad y mintiendo”.

López Obrador aseguró que es un acto inmoral y buscar engañar a la población el no ganar la encuesta de Morena e irse a otro partido y afirmar “pero sí soy el candidato de Andrés Manuel”.

No tengo relación con Ricardo Mejía: AMLO

Reprochó que cuando Mejía Berdeja renunció como subsecretario de Seguridad Pública se fue “sin decir adiós” y señaló que se tiene que respetar la decisión del pueblo y los resultado de la encuestas de Morena, en donde salió como ganador para la candidatura del partido guinda Armando Guadiana.

“Yo no puedo hablar de eso, pero solo aclarar de que yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós, y no quiero - creo que eso lo puedo decir sin que me vayan a afectar - no quiero que se use mi nombre porque no tengo relación con él, así de claro. Se me hace un acto de deshonestidad que él esté utilizando mi nombre para una campaña cuando no tengo yo relación.

“Además yo tengo licencia de mi partido, pero siempre he sostenido, porque me tocó a mí impulsarlo, de que se tiene que respetar la opinión del pueblo y que se tiene que respetar los resultados de las encuestas y eso es un asunto estatutario en mi partido y nunca ha habido problema. Miren cuántos candidatos han surgido, incluso han llegado a ganar gubernaturas mediante el método de encuesta. Nos guste o no nos guste es el pueblo el que decide. Se acaba el dedazo puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, a un escrutinio, a una consulta, a una encuesta y el pueblo dice “no”, es no. Entonces eso debe de quedar muy claro”, dijo.

“Decir `no gano la encuesta, me voy con otro partido, pero si soy el candidato de Andrés Manuel´, no, eso es un acto de deshonestidad y es engañar a la gente.

“¿Cómo voy a estar apoyando a alguien que pone por delante su interés personal y no piensa en el interés público? No luchamos por cargos, por ideales y principios. `Ahh no, es que yo quiero ser,´ `Es que me toca, sea como sea´, `el fin justifica los medios´. No, eso es inmoral, no se puede llegar así dejando trozos de dignidad, mintiendo, no así no es, no engañar a la gente”, dijo.

