AMLO: no le ve futuro a la oposición; “no tienen lo suficiente para lo que necesita el país” El presidente López Obrador señaló que está escuchando lo que dice la oposición “de cómo quieren regresar con lo mismo, nada más que no les veo futuro, no creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción y el influyentismo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le ve futuro a “la minoría” que quiere regresar por sus fueros a la Presidencia de la República. Foto: Hugo Salvador