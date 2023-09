La plataforma utilizada durante el proceso interno del Frente Amplio por México (FAM), que serviría para elegir a la candidata presidencial de la oposición, costó 4 millones 794 mil 666 pesos, según el contrato en poder de EL UNIVERSAL.

Casi 5 millones por un sistema que falló desde el principio, que generó conflictos entre los aspirantes a quienes les rechazó sus firmas, y que permitió la creación de un padrón de más de 2 millones de registros para una elección primaria que finalmente no se realizó.

Hasta ahora no se sabe si el costo total se repartió entre los partidos PRI, PAN y PRD, o se sufragó de otra manera, ya que los tres institutos políticos negaron a este diario la información, bajo el argumento de que no es su competencia sino del Frente Amplio por México, que si bien ya está registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), no ha sido dado de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia del Inai, motivo por el que no es posible realizar solicitudes de información.

“Todos los actos relacionados al denominado Frente Amplio por México deberán ser consultados a ese nuevo ente colectivo, por no ser información que recabe este instituto político, así como por tratarse de una persona moral diferente a la del PRD”, respondió la Dirección Nacional Ejecutiva del partido de sol azteca, que se declaró “incompetente” ante la mencionada petición.

HuBox S. de R.L. de C.V., fue la empresa encargada de desarrollar la plataforma, una filial del Grupo Anémona Europa, transnacional con sede en Madrid, España, dedicada a la tecnología y que cuenta con seis unidades de negocio, entre ellas, la responsable del sistema.

Dicha plataforma fue presentada ante quienes aspiraban a contender en el proceso interno opositor, el 12 de julio. Se les explicó que tendrían hasta el 5 de agosto para recabar las simpatías; sin embargo, desde el primer minuto presentó fallas que impidieron el registro de firmas.

Alrededor de 24 horas después, luego de que los aspirantes frentistas no habían logrado registrar una sola simpatía, el comité organizador amplió la fecha de entrega del 5 al 8 de agosto.

A lo largo de todo ese periodo, los propios aspirantes denunciaron que la plataforma nunca dejó de fallar, entre ellos Jorge Luis Preciado, quien acudió ante un notario público para certificar sus 150 mil apoyos, que según denunció, el sistema no le permitió registrar.

El exsenador panista terminó por renunciar al PAN y acusó que el proceso interno del Frente Amplio por México fue una “completa farsa”.

También denunciaron fallas el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca, así como los perredistas Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, quienes se inconformaron luego de que sus firmas fueron rechazadas.

Lo anterior, pese a que con el pago de 4 millones 794 mil 666 pesos, la empresa se comprometió a “facilitar el proceso de votación de manera eficiente y segura durante el tiempo que dure el proceso de la elección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México”.

Con el pago de la plataforma, la empresa también se comprometió a incluir un “servicio de nube preparado para uso masivo, asegurando que durante el enrolamiento y el día de la elección no presente fallos de desempeño”; sin embargo, la elección primaria no se efectuó.

También se otorgó una licencia, una base de datos RDBMS para asegurar almacenamiento de hasta 3 millones 500 mil registros ciudadanos y hasta un millón 500 mil registros en el día de la votación.

De igual forma, un “licenciamiento de matchers” que permite hacer una comparativa de datos biométricos faciales, “para asegurar que se enrolan y votan las personas que dicen ser”.