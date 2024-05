Un policía por casilla en la elección del domingo

El gobierno local, nos aseguran, tiene todo preparado para resguardar el domingo la jornada electoral. Detallan que al menos habrá un policía en cada una de las 13 mil 431 casillas que serán instaladas en la Ciudad. Nos dicen que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez, desplegará 15 mil elementos en las casillas, que serán apoyados con mil 160 vehículos, 50 motopatrullas, 25 ambulancias y dos helicópteros del Agrupamiento Cóndores. Por su parte, la Secretaría de Gobierno, cuyo titular es Ricardo Ruiz, instalará la Base Morelos, desde donde coordinará las acciones con diversas dependencias. Además, el IECM tendrá presencia en el C5, mediante oficiales electorales que darán fe pública de las posibles irregularidades que capten las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México.

Procuraduría Ambiental mete presión a uso de animales en exposiciones

Luego de la polémica que generó una exposición en el Museo Tamayo, donde se utilizaba a cinco perros que se recostaban en tapetes y permanecían inmóviles, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, de Mariana Boy, abrió una investigación y tras verificar los permisos de la exposición —no contaba con uno de la Secretaría del Medio Ambiente—, acordaron con la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez, no volver a emplear animales en exposiciones, pues se trata de seres vivientes y no objetos para la expresión artística.

Bajo la lupa, programas sociales de alcaldías

Nos dicen que los programas sociales que aplican las alcaldías estarán bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Nos detallan que se verificará que los apoyos cumplan no sólo con el ejercicio presupuestal correcto, sino que tengan una perspectiva amplia de derechos humanos, de lo contrario, no estarían respondiendo a sus objetivos. Nos comentan que quizá no todas las demarcaciones puedan salir airosas de estas auditorías, y será muy interesante conocer quién es quién en la aplicación de los programas sociales en la capital del país. Estamos atentos.