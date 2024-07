AMLO: No hay nada que temer en materia económica porque Sheinbaum sabe bastante "Y le va a ir muy bien al país, y no hay ningún problema, no hay nada que temer, porque la presidenta (Claudia Sheinbaum) está muy preparada", dijo López Obrador

Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Foto: Captura de pantalla