El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “perversos, viles, zopilotes y buitres” a opositores como Gabriel Quadri, Fernando Belaunzarán y Manuel Clouthier Carrillo, quienes -dijo- pidieron que lo investigaran por la muerte de Carlos Urzúa, su primer secretario de Hacienda.

Al señalar que todo se usa con fines electorales, el jefe del Ejecutivo señaló:

“Imagínense aventarse ayer, Quadri, de los que me acuerdo, Belaunzarán, Manuel Clouthier, de que me deben de investigar por el accidente donde lamentablemente perdió la vida Carlos Urzúa, díganme ustedes si no son perversos, viles, zopilotes, buitres”, expresó.

Lee también Quadri, Clouthier y Belaunzarán sospechan por muerte de Carlos Urzúa y desatan polémica

El Mandatario reviró “qué pruebas tienen” para hacer esa afirmación pues el lamentable deceso de Urzúa es reciente.

“Su familia dijo que fue un accidente, pero no, ese es la gente del conservadurismo, por eso qué bueno que no están con nosotros, qué bueno que somos distintos”, afirmó.

Lee también Carlos Urzúa, 24 horas antes de morir, marchó por la democracia; Lorenzo Córdova comparte foto

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.









apr