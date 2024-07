El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Guardia Nacional a no caer en tentaciones de la riqueza porque la corporación policiaca debe ser ejemplo de honestidad y una organización “incorruptible”.

Al encabezar la ceremonia por los cinco años de la creación de esa corporación en el Campo Marte, el también comandante supremo de las Fuerzas Armadas mencionó que el 75% de los mexicanos tienen confianza en la Guardia Nacional.

“Sigamos así y no caigamos en tentaciones. La felicidad no es dinero, no es acumular riquezas, bienes materiales, ni títulos, ni fama, la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo y con el prójimo.

“Nunca olviden que es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra, la Guardia Nacional tiene que ser un ejemplo de honestidad, una organización incorruptible para que de esa manera se siga garantizando la paz y la tranquilidad en nuestro país”, expresó el Presidente.

Acompañado por integrantes del Gabinete federal y por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, López Obrador reconoció que no se ha avanzando como se quisiera al enfrentar el flagelo de la violencia, porque se trata de un mal bastante agravado que estuvo mucho tiempo sin atención.

“Afortunadamente habrá continuidad con cambio, va a continuar la transformación y esto se va a consolidar como una estrategia para garantizar la paz. Lo que es el lema de la Guardia Nacional: justicia y paz, porque la paz es fruto de la justicia, en eso estamos avanzando, pues hay disminución en la incidencia delictiva en todos los delitos, la excepción es extorsión”, dijo.

El presidente López Obrador urgió a que en el futuro se siga atendiendo a los jóvenes por medio de becas, oportunidades de empleo y con la promoción de valores morales, espirituales y culturales para que no aumente el consumo de drogas en el país.

“Los mexicanos, lo digo con todo respeto, no son viciosos, no son proclives a las drogas, esto es muy importante, si tenemos consumo, pero muy focalizado”, refirió.

Llamó a convencer Estados Unidos para que atienda las causas que originan que en ese país 100 mil jóvenes mueran al año por el consumo de fentanilo.

“Autorizan una ley para que nadie pueda vivir en la calle, ¿eso qué resuelve?, lo que hay que procurar es que los jóvenes no salgan tan jóvenes de las familias que se revise esa costumbre, que respetamos, pero no es lo más adecuado”, criticó.

