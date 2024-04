Tras anunciar un “taller” a realizarse en su mañanera para saber más del eclipse solar del próximo 8 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que está a favor de este fenómeno, de la ciencia y de las bandas de música, ante la polémica de empresarios por querer prohibirlas en las playas de Mazatlán.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de abril en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que “los mexicanos tenemos una tradición en ciencia y en astronomía, en especial que no la tienen en otros países del mundo”.

López Obrador destacó las acciones de algunos municipios para poder apreciar el eclipse solar, como la suspensión de clases o el cierre de malecones como en Mazatlán.

“Leí que van a cerrar el malecón desde las cuatro de la mañana y no quiero que se vaya a pensar (que es por nosotros), para que la gente no vea el eclipse. No, no, no, estamos a favor de la ciencia, del eclipse y sobre todo de las bandas (de Mazatlán)”, declaró entre risas.

López Obrador no descartó invitar a la astrónoma Julieta Fierro para participar en el “taller” de su mañanera.

En días pasados, el Presidente respaldó a los músicos por manifestarse contra la prohibición de las bandas en las playas de Mazatlán.

