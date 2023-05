El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acatará la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), que dictó medidas cautelares en su contra por referirse a su llamado Plan C en sus mañaneras.

El Instituto le ordenó eliminar los fragmentos de archivos de audio, audiovisuales, y versiones estenográficas de su conferencia en la que llama a votar por su partido, además de abstenerse de volver a hacer alusión a este planteamiento.

“Somos respetuosos de la decisión. No sé exactamente qué fue lo que dije, y que están prohibiendo, no nos ha llegado la notificación todavía, o no estoy enterado, pero vamos a ver qué cosa es que quieren que se quite y lo quitamos, no hay ningún problema”, comentó en su mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Lee también: Corte se propone dar un golpe de Estado técnico por suspensión de tramos del Tren Maya: AMLO

Aunque el INE le ordenó “al Presidente de la República que se abstenga de realizar expresiones y declaraciones de índole electoral”, López Obrador dijo: “les puedo garantizar que esta semana va a ser la de más ruido, porque vienen las elecciones, sobre todo la del Estado de México”.

“Cómo no voy a defender el proyecto de transformación, si es defender a la mayoría del pueblo”, señaló el presidente López Obrador.