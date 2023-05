El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que quienes que marcharon en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuaron con “prepotencia” por desalojar a los simpatizantes que protestaban en contra de los ministros y de la presidenta del máximo tribunal de justicia, Norma Lucía Piña.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que el periodista Ciro Gómez Leyva “y todos los medios” convocaron a las manifestaciones en defensa de la SCJN.

“De acuerdo al informe que tengo, 3 mil personas, muy erizo, tiene que echarle más ganas. Pero la verdad, la verdad no tienen causa, no hay bandera. Está complicado defender a la Corte, decir ‘la Corte no se toca’. Defender a jueces, a magistrados, a ministros que violan la Constitución”, declaró López Obrador al acusar que los ministros ganan más que él.

Ciro Gómez Leyva responde a AMLO

Tras ser señalado por el presidente López Obrador de haber convocado a la marcha en defensa de la Corte, el periodista Ciro Gómez Leyva respondió a los señalamientos.

En su programa Ciro por la Mañana, de Radio Fórmula, el periodista negó haber convocado a la manifestación: “Yo no convoqué a nada”.

“De dónde voy a convocar yo, nunca he convocado a ninguna movilización a ningún grupo ni a nadie, nunca lo he hecho y por qué lo iba a hacer ahora”, dijo Gómez Leyva al destacar la cobertura que se la ha hecho a la protesta afuera de la Corte, “cargada de un simbolismo violento”.

“El presidente miente una vez más, me descalifica una vez más, me agrede desde su inmenso poder una vez más. Una más, cuatro años y medio presidente, una más”, expresó Gómez Leyva.

“Es la mentira oficial, es la agresión desde el poder”, agregó.

🗣️Durante su mañanera, AMLO aseguró que @CiroGomezL fue quien convocó a la marcha a favor de la SCJN que terminó en enfrentamiento. Ciro desmiente a López Obrador: "El presidente me agrede una vez más. Es la agresión desde el poder". #PorLaMañana pic.twitter.com/RPaL57eYeK — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 29, 2023

