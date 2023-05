El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se propone dar un golpe de Estado técnico, por la suspensión definitiva que confirió el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, sobre los tramos tres, cuatro, cinco norte y seis del Tren Maya.

“A ver, que me digan los ministros si no la están violando (la Constitución), cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutemos nada, es cancelar un Poder, sería un golpe de Estado técnico”, dijo.

Señaló que no se van a detener las obras del Tren Maya, porque las leyes le confieren el derecho de construir, a pesar de la suspensión definitiva impuesta.

“Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo con la Constitución, a las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se va a poder cancelar las obras, no se puede, una cosa es que violen la Constitución”, comentó.

Añadió que aún no ha sido notificado de la suspensión definitiva sobre los tramos tres, cuatro, cinco norte y seis del Tren Maya.

Con información de Pedro Villa y Caña

