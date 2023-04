El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enfrenta cargos por sobornos, al señalar que es una “degradación” de las leyes para afectar a los adversarios.

“Es una degradación de la seriedad que deben detener las leyes, el respeto que se tiene que tener por la legalidad, no utilizar las leyes, no fabricar delitos, para afectar a adversarios”.

El Presidente reiteró su condena a usar los asuntos “supuestamente legales, con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo, yo ya lo padecí”.

Criticó que se quiera descalificar a Trump de la contienda electoral. “Que no quieran descalificar a nadie, en ninguna parte del mundo, miren lo que le hicieron a Pedro Castillo, en el Perú, lo que me hicieron a mí aquí, me desaforaron, porque no quería que yo apareciera en la boleta como candidato a la Presidencia, eso es el fondo del todo”.

Señaló que debe ser el pueblo el que decida por eso no hay que tenerle miedo al pueblo, sino que hay que tenerle confianza, pero no impedir a nadie que participe.

“No sé si haya cometido delitos, no me corresponde, me llama la atención que lo están acusando de lo que sucedió en el 2000 o en el 2006, porque en 2016 es cuando presenta la denuncia, pero la supuesta, aventura o como se le llame, fue en el 2000 o 2006, vamos a ver cuántos años lleva 23, 23, y si fue en el 2006 cuántos años lleva 17”.

Señaló que su defensa no es porque se trate del expresidente Trump, sino no cualquiera, pues recordó que trataron de desaforar “y ni lo conocía” a Cuauhtémoc Blanco, porque lo querían quitar de presidente municipal de Cuernavaca, y se pronuncie en contra porque no debe aceptarse eso.







