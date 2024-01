El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, único orador de la marcha en defensa de la democracia de esta tarde, al calificarlo como un simulador.

“Simuladores que aparentan ser de la sociedad civil, independientes. Miren, el que fue director del INE no se toca. Córdova ahora va a encabezar una marcha, nada más que no vayan a pensar que tiene propósitos políticos partidistas no, no, no”, ironizó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 18 de enero en Palacio Nacional.

En tono irónico, el Presidente señaló que son personajes “muy independientes, son de la sociedad civil, están muy preocupados por la democracia y por el pueblo”.

“Lorenzo Córdova recibía órdenes del Presidente, cuando había que recabar firmas para ser candidato. Si le daban la orden aunque no juntaran las firmas, les daban los registros a los candidatos y muchas otras cosas”, acusó.

