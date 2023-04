El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la venta del avión presidencial TP01 “José María Morelos y Pavón” al gobierno de Tayikistán que pagó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, es decir, unos 92 millones de dólares.

En un video a bordo del Dreamliner 787, acompañado por el secretario dela Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; el director de Banobras Jorge Mendoza y el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Ernesto Prieto, el Mandatario dijo que estaba contento como “nuevo rico”.

“Estamos contentos, estamos como los nuevos ricos de que compran un yate o un avión como este y son felices sólo el día que lo estrenan, y el día que lo venden, nosotros vamos a usar el dinero de la venta del avión para construir dos hospitales cada uno de 80 camas, en la zonas más pobres de México en Tlapa Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca”.

El director de Banobras, Jorge Mendoza explicó que este jueves –como adelantó EL UNIVERSAL- se concretó la operación de venta del avión presidencial por mil 659 millones de pesos, es decir alrededor de 92 millones de dólares, precio que cumple con el avalúo que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)

“La transacción se hizo con la República de Tayikistán, un país asiático exsoviético, que a través de su Comité Estatal de inversiones y de Administración de Propiedades, ellos están aquí en México y tienen 10 días después de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país”.

Mendoza dijo que la operación ya está cerrada, pues ya se recibieron los recursos en su totalidad, que se encuentran en la en cuenta en la cuenta INDEP.

“Lo más importante es que esta venta va a generar ahorros, primero se va a realizar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que le tiene que pagar el gobierno federal a Banobras, con este monto ya se liquida el arrendamiento, y Banobras, en su lugar, la totalidad de esos recursos se los va a regresar a la Tesorería de la Federación para que se pueda aplicar en los proyectos en el sector salud”.

“Con esto señor presidente cumplimos con una promesa más de campaña, con esto cumplimos con la ciudadanía y pues estamos muy contentos”.

El presidente López Obrador dijo que en la mañanera se informara más detalles sobre el avión presidencial.

Recordó que la aeronave la compró el entonces presidente Felipe Calderón para que lo usara el ya presidente electo Enrique Peña Nieto (PRI)

“Vamos a seguir hablando sobre este tema nunca lo usamos nosotros, pero me hubiese dado pena lo digo sinceramente, utilizar este avión, ya nos quitamos ese pendiente, porque vaya que nos costó encontrar un cliente, pero bueno lo hubo, es un gobierno de Asia central, pues es lo que podemos informar ahora, vamos a continuar hablando sobre este tema, porque también es importante que se conozca como se pensaba antes, como actuaban las actualidades, como pequeños faraones. Eso ya no, se debe de permitir, nunca más, es ofensivo, no debemos de continuar con este tren de vida, con esta manera de representar a un pueblo tan digno, tan bueno, tan trabajador como el pueblo de México, el pueblo de México merece un mejor destino”, dijo.





