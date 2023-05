El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya está garantizado todo el derecho de vía del Tren Suburbano que irá al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Estado de México.

El lunes pasado el Ejecutivo emitió un decreto para expropiar por casusa de utilidad pública 113 mil 838.5 metros cuadrados de terrenos de propiedad privada el Estado de México para llevar a cabo la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del Tren Suburbano.

De acuerdo con el decreto de expropiación los terrenos están ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, Estado de México.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que todas las expropiaciones han sido concertadas porque se han pagado.

“Todo va bien, a todos se les pagó su indemnización… nosotros no cometemos injusticias con nadie, tenemos esa convicción, mucho menos a gente pobre y humilde, ya está garantizado todo el derecho de vía”.

El presidente López Obrador dijo que ese es el coraje de sus adversarios, que no es nuevo, porque como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuando inició la construcción de los segundos pisos de Periférico, se enfrentó a los panistas.

“Ya nos conocemos, eso fue hace 20 años…. Enfrentamos a los del PAN, no porque no les gustara la obra, sino porque no querían políticamente que nos fuera bien. Imagínense a los panistas que tendrán que usar el Tren Maya, no es que no les guste el Tren, no lo que no quieren es que nosotros hagamos obras, porque no quieren que la gente nos apoye, porque si la gente nos apoya no podrán mantener el régimen de corrupción, ese es el fondo del asunto”.







