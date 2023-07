El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes estar dispuesto a testificar, si se requiere, ante las autoridades judiciales para defenderse de la demanda en su contra que presentó la senadora Xóchitl Gálvez ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que acusa al jefe del Ejecutivo federal de cometer un delito por hacer pública su información financiera y empresarial.

Sin embargo, el Mandatario federal aseguró que en esta denuncia “estamos hablando de una denuncia por supuestos delito de tráfico de influencia y de corrupción”.

“Yo no sé si esto, pues me vaya a ocasionar también una sanción del Tribunal Electoral, pero esto no tiene nada que ver con lo electoral, estamos hablando de una denuncia por supuestos delito de tráfico de influencia y de corrupción.

“Pero hay que ver qué hacen las autoridades y si a mí me piden información yo estoy disponible para mandar un escrito y ampliar toda la información sobre este tema”, dijo en conferencia de prensa

En su conferencia de prensa del pasado 14 de julio, en La Paz, Baja California Sur, el presidente López Obrador exhibió una lista de los contratos que las empresas de Xóchilt Gálvez celebró con instituciones públicas y empresas privadas en los últimos nueve años, señalando que juntos suman casi mil 500 millones de pesos.

El Mandatario federal aseguró que el 70% de esos contratos fueron celebrados en Miguel Hidalgo, alcaldía que “casualmente”, indicó, ella gobernó entre 2015 y 2018.

Pide AMLO a autoridades que autoridad investigue contratos a empresas de Xóchitl Gálvez

Yo lo único que hice fue dar a conocer de qué la señora recibió contratos de nueve años por mil 500 millones de pesos, que por cierto de esos mil 500 millones de pesos el 70% de esos contratos los recibió de empresas de desarrolladora de Miguel Hidalgo, o sea que es una empresa, la de ella, pues nada más de una delegación, no es una empresa de toda la ciudad o de todo el país porque el 70 por ciento de los contratos los entregaron o los recibió su empresa y la de sus familiares en la delegación Miguel Hidalgo, pero bueno ahora que me demandan, que la autoridad investigue”, dijo.

"¿Qué creen? ahora son los que están asesorando a la señora (Gálvez) para que me demande, los abogados de Claudio X González. Hay uno que fue ministro, Ramón Cossío, son los que están ahora asesorando a la señora, sí, Gómez Mont, si yo les mandé la información para que ellos investigaron y ahora resulta que están defendiendo a la señora Xóchitl, es como el mundo al revés".











