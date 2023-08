Luego que ayer la Arquidiócesis de Guadalajara criticara las mañaneras y afirmara que México tiene un “presidente de chiste”, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta la posición de la iglesia católica y “tienen derecho a manifestarse y expresarse”.

En Palacio Nacional y a pregunta expresa, el Mandatario federal señaló que en una democracia no puede haber pensamiento único y aseguró que en México hay libertad religiosa.

Aseguró que él se guía por lo que opina el Papa Francisco, pues lo señaló de estar siempre a favor de la justicia, de los humilde y humillados y no está a favor de la oligarquía.

“Los respeto mucho, los respeto mucho y tienen derecho a manifestarse y expresarse, hay libertades; ya saben ustedes que yo me guío por lo que opina el papa Francisco, y soy simpatizante de la manera de pensar del Papa porque siempre está a favor de la justicia, a favor de los humildes, a favor de los humillados, no está a favor de los oligarcas, no está a favor de los potentados. Es un auténtico pastor cristiano y lo respeto.

“Si él (papa Francisco) opinara algo en contra de la política de México entonces sí tendríamos que ver qué está pasando, ¿pero que puede opinar en contra el Papa Francisco si en México estamos atendiendo a los pobres como nunca, si se está demostrando de que en México se redujo la pobreza y se redujo la desigualdad como no sucede en otros países del mundo? por eso no hay nada que temer, estamos bien. Y garantizar las libertades a todos porque también tiene que haber discrepancias, no puede haber un pensamiento único. La democracia es pluralidad, es la opinión de todos y es libertad y todos podemos manifestarnos. En México hay libertades plenas y hay libertad religiosa”, dijo.



