El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las Fuerzas Armadas por su apoyo, respaldo y lealtad al pueblo de México porque en seis años de gobierno lo ayudaron en tareas de seguridad, bienestar y al desarrollo de la nación.

En el Heroico Colegio Militar a donde acompañó a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, a una visita a las Fuerzas Armadas, el jefe del Ejecutivo destacó el respaldo “de sus dos brazos”: el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y el Almirante, José Rafael Ojeda en todo su mandato.

“Reitero mi agradecimiento al almirante José Rafael Ojeda Durán que me acompañó durante todo el gobierno y al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, los dos secretarios responsables trabajadores, honestos, leales, y con dimensión social… fueron mis dos brazos”.

El también Comandante Supremo de las Fuerza Armadas felicitó además al general Ricardo Trevilla Trejo, próximo secretario de la Defensa Nacional y al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, próximo secretario de Marina, al señalar que la futura Presidenta hizo dos nombramientos claves y no se equivocó.

Ante altos mandos, oficiales, cadetes, soldados, marinos, así como miembros de su gabinete, el presidente López Obrador hizo un recuento de todas las obras y programas en los que colaboraron las Fuerzas Armadas.

Destacó que en materia de salud durante la pandemia de Covid 19, construcción de obras prioritarias como el Tren Maya, el AIFA, el Aeropuerto de Tulum, cuarteles para la Guardia Nacional, sucursales del Banco; así como su apoyo en desastres naturales.

El presidente López Obrador agradeció “de todo corazón” a las Fuerzas Armadas porque en su sexenio se cumplió con la instrucción de respetar en todo momento los derechos humanos.

“Me satisface mucho que podamos decir que en este gobierno no hubo de parte de Estado mexicano desaparecidos, no se torturo a nadie, no hubieron masacres y no se reprimió a nuestro pueblo y todo esto como dijo nuestra Presidenta porque ustedes vienen del pueblo”.

A 20 días de que concluya su gobierno, en tono de despedida, el presidente López Obrador dijo que estaba muy contento porque se lleva a cabo transición de manera armoniosa e inédita porque estamos viviendo momentos estelares en la historia de nuestro país.





























