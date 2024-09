En medio de las protestas de estudiantes de Derecho de distintas escuelas en contra de la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la aprobación, los alumnos no estarán dependiendo del influyentismo, del amiguismo y del nepotismo para obtener un puesto en el Poder Judicial, pues será el pueblo quien decidirá.

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador señaló que con esta reforma se limpiará de corrupción al Poder Judicial, algo que hace falta y que beneficiará a todos los sectores del país.

“Los jóvenes que están estudiando para abogados tienen posibilidad todos, no van a estar dependiendo del influyentismo, del amiguismo, del nepotismo y va ser el pueblo el que va decidir.

“Pero además se va a limpiar de corrupción el Poder Judicial. Hace falta a todos, a los empresarios, a los comerciantes, desde luego a los ciudadanos, a todos que no haya corrupción. Que ‘al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie’. Pero en los hechos, no en la demagogia. No decir ‘la ley es la ley´, como lo que están diciendo ahora.

“¿Cuántas veces han repetido que ‘la ley es la ley’, y Estado de derecho, y hacen lo opuesto? La respetan en la forma y la violan en el fondo. Entonces sí va ayudar”, expresó.

