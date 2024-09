Diputados de oposición alistan impugnar todo el proceso legislativo para tirar la reforma judicial porque, entre otros elementos, señalan que no hay certeza de que quienes votaron en la sesión de este martes y miércoles —a mano alzada— sean diputados.

Ello porque, ante la falta del sistema electrónico para realizar la votación nominal y el desconocimiento de los nuevos diputados, los legisladores de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano acusaron que asesores y personal de los diputados de Morena y aliados ocuparon sus lugares por momentos y aprovecharon para alzar la mano y votar en nombre de los representantes de la autollamada Cuarta Transformación.

Los diputados de oposición aseguraron que denunciaron esta “anomalía” desde el inicio del debate del dictamen en lo general, el martes por la tarde, en la Sala de Armas del Deportivo Magdalena Mixhuca, y pidieron que se rectificara el quórum a través del micrófono para que cada uno de los presentes se identificara. Las dos primeras veces, la Mesa Directiva dijo a panistas y emecistas que lo harían, pero eso no ocurrió, y a partir de ahí ya no volvieron a responder a las quejas de que no había certeza de una votación legítima.

Los diputados de oposición señalan que los lugares de morenistas y aliados seguían ocupados y ganaban las votaciones a mano alzada por mayoría, mientras algunos —al mismo tiempo— cenaban en el “banquete de la quinceañera”, como lo denominaron los panistas, que se montó al fondo del gimnasio.

Otros más estaban dormidos, como el diputado Sergio Mayer, en la sala VIP que les instalaron en la parte central, al fondo, y a la altura de las gradas, del lado contrario a donde se colocaron las sillas para sesionar y aprobar la reforma presidencial al Poder Judicial.

“Como los gremlins, se multiplicaron en la noche. Algunos estaban en el banquete de la quinceañera, otros estaban durmiendo en el lounge, y todavía les alcanzaba el quórum para mayoritear a la oposición. Algo no cuadra”, recalcó el vicecoordinador del PAN, Federico Döring Casar, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Detalló que presentarán controversias constitucionales y amparos, este último basado en la tesis de Arturo Zaldívar, de la Escuela Libre de Derecho, sobre la procedencia y viabilidad jurídica del amparo para cuestionar el procedimiento de las reformas constitucionales.

“Es una gran ironía, esto suena a herejía hoy en día, pero gran parte de la estrategia está basada en lo que escribió Zaldívar cuando todavía creía en el Estado de derecho y no le había entregado su alma al diablo”, comentó.

La coordinadora de MC, Ivonne Ortega, culpó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez (Morena), de ignorar sus peticiones de rectificar el quórum, que solicitó porque dijo estar segura de que varios diputados fueron suplantados durante la discusión del dictamen en lo particular, por la madrugada. Pero el diputado guinda le respondió “que a simple vista, para él, el quórum estaba completo”.

“Muchos diputados, porque los conozco, no estaban en sus sillas y sí estaban ocupadas, por eso nosotros, la bancada, votamos a cautela tanto la votación como las reservas, para que podamos tener certeza”, explicó a este rotativo.

Dijo que su bancada impugnará la sesión realizada en la Sala de Armas del Deportivo Magdalena Mixhuca porque tres jueces dictaron suspensiones del proceso legislativo, y la mayoría de Morena y sus aliados no las acataron e incurrieron en otras irregularidades.

“[Las impugnaciones] las estamos explorando con el grupo jurídico, porque tenemos, inclusive, una serie de irregularidades e incumplimientos del reglamento, de la ley, de la Constitución, ahora sí que fue a la ‘¡viva México!’.

“Entonces, estamos haciendo la compilación de todo eso para ver todas las instancias a las que nos pueda llevar, vamos a acudir. La sesión también está a cautela, porque la sesión está suspendida por tres jueces”, explicó.

Por su parte, la coordinadora de la bancada albiazul, Noemí Luna, aseguró que varias personas votaron sin ser diputados, durante las votaciones a mano alzada para evitar la discusión y desechar las reservas presentadas por la oposición. “Estamos terminando una sesión plagada de irregularidades, les podemos garantizar que nunca hubo certeza de que hubiera quórum legal, bien pudo votar gente del staff haciéndose pasar por diputados. En el PAN siempre actuamos bajo reserva, porque iremos a impugnar cada momento procesal que ha sido violentado, por una mayoría artificial que no están conscientes de que debe tener legitimidad mediante un ejercicio de poder maduro”, dijo.

El diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) emitió su voto a cautela porque aseguró que no había quórum para instalar la sesión realizada en la Sala de Armas: “Esta asamblea es ilegal (...), han convocado a una sede alterna y ni siquiera sabemos si el quórum es legal”.