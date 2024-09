Fernández Noroña al recibir minuta de reforma judicial: No hay poder sobre la tierra que detenga el proceso legislativo

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que la Mesa Directiva recibió la mañana de este miércoles 4 de septiembre la minuta de la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial, por lo que de inmediato procedió a turnarla a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

En conferencia de prensa, el senador de Morena anticipó que se respetarán los tiempos del procedimiento legislativo, por lo que se prevé que el próximo martes 10 de septiembre, una vez dictaminada y aprobada en comisiones unidas, se le dé la primera lectura en el Pleno, y en la sesión del miércoles 11 se discuta y vote.

Fernández Noroña aseguró que las bancadas oficiales ya cuentan “de sobra” con la mayoría calificada, aunque no quiso adelantar qué senadores de oposición les darán sus votos.

“Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo”, señaló Fernández Noroña.

El presidente del Senado adelantó que si no existen condiciones para sesionar en el Senado, se contemplan como posibles sedes alternas la vieja casona de Xicoténcatl, el Centro Banamex o el Centro BBVA.

Sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que ningún diplomático extranjero tiene derecho a intervenir en asuntos internos de nuestro país.

“Seré muy claro y cuidadoso. Ningún embajador, ni el de Estados Unidos, Ken Salazar, ni el de ninguna otra República tiene derecho a intervenir en asuntos internos de nuestra patria. Que se oiga bien y se oiga lejos, en México manda el pueblo de México y nadie más.

“Le corresponde a las mexicanas y mexicanos determinar su presente y su futuro. Y el pueblo nos ha honrado con la responsabilidad de representarlos en el Congreso. Y honraremos y acataremos el mandato el 2 de junio de que se haga la reforma al Poder Judicial.

“Lo he dicho y lo vuelvo a decir. No hay poder sobre la tierra que pueda detener la reforma al Poder Judicial. Ni la injerencia de un funcionario de Estados Unidos tan poderoso como Ken Salazar, ni en ningún otro. En México manda el pueblo de México”, recalcó.

Tras la aprobación en diputados, Fernández Noroña reconoció a los diputados de Morena y aliados, en especial a Ricardo Monreal, Ifigenia Martínez y Sergio Gutiérrez Luna.

“Y mi reconocimiento a la oposición, que defendieron su postura con un debate de argumentos”, expresó.

