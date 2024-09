VIDEO Diputado de Morena reclama a Loret por no criticar a Zedillo en los 90; “estaba yo en la prepa”, responde

En el marco de la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el diputado de Morena, Arturo Ávila, tuvo un enlace en vivo con el periodista Carlos Loret de Mola, a quien le reclamó por no haber criticado al expresidente Ernesto Zedillo, en su sexenio de 1994 al 2000, cuando redujo la Corte.

El vocero de los Diputados de Morena celebró la aprobación en lo general de la reforma judicial “porque por fin vamos a poder separar el poder económico del Poder Judicial”: “Le vamos a regresar al pueblo ese sistema de justicia que tanto quieren los mexicanos y las mexicanas”.

“En el caso de los ministros, en ningún país del mundo, excepto en Bolivia, se eligen a los ministros de la Suprema Corte. Eso no nos da una pista de que a lo mejor no es un buen camino por recorrer”, dijo Loret en su noticiario de Latinus al legislador.

“Pues mire Carlos, a mí me da la impresión de que a ustedes, especialmente a unos pocos, a unos cuantos, a los que han sido privilegiados, les da mucho miedo el pueblo, le tienen un enorme miedo al pueblo (...) O no me digas Carlos que tú prefieres a una Norma Piña reuniéndose con un Alito Moreno, quizás eso es lo que ustedes están protegiendo (...).

“La presidenta electa (Claudia Sheinbaum) podría, con todo el uso de sus facultades, nombrar a los ministros así como en la época de Zedillo en donde, por cierto quizá tpu y yo éramos muy jóvenes, pero asumo que ya eras reportero, pues nunca te vimos haciendo ninguna crítica a lo que hizo Zedillo en ese momento”, expresó el diputado Ávila.

Estaba yo en la prepa, responde Loret

“Estaba yo en la prepa. Oiga diputado, fíjese nada más que cuando hizo eso Zedillo yo estaba en la prepa, entonces discúlpeme que no haya hecho yo ningún reportaje”, respondió el columnista de EL UNIVERSAL.

“Pero tú y yo quizá teníamos la misma edad, pero yo sí estaba involucrado en la política”, respondió el morenista.

“No haga corajes, diputado”, le expresó.

“Nunca te vi criticando”, reviró el diputado.

Ávila aseguró que muchos otros países van a seguir el ejemplo de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

