Amagan transportistas con paralizar carreteras y provocar desabasto si no se corrigen abusos hacendarios Advierten que no cuentan con la tecnología para cumplir con el requisito de la Carta Porte; de no cumplirlo tendrían que pagar multas de 13 mil a 90 mil pesos o correrían el riesgo de perder el vehículo

Transportistas en la México-Querétaro (VALENTE ROSAS. EL UNIVERSAL)