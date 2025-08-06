Durante el debate en la Comisión Permanente por el punto de acuerdo de la senadora Lilly Téllez para que el líder de la fracción morenista en el Senado, Adán Augusto López solicite licencia y enfrente las acusaciones en su contra de vínculos con grupos criminales, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exsecretario de Gobernación intercambiaron acusaciones y descalificaciones.

Al subir a tribuna para posicionar en favor de la propuesta de la senadora Téllez, el dirigente priista aseguró que existen denuncias y señalamientos a nivel mundial por medios nacionales e internacionales, que consignan todo lo que está ocurriendo en nuestro país y los nexos de Adán Augusto López con el crimen organizado.

Adán Augusto López reiteró que no necesita escudarse en el fuero para acudir a un citatorio de las autoridades locales o federales.

Lee también Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

"Mirándolos a los ojos se los digo, en el momento que tenga un citatorio de alguna autoridad voy a acudir, no necesito fuero". Además, aseguró que no hay ninguna denuncia en su contra. "No me asusta que yo tenga que comparecer ante alguna autoridad. La rendición de cuenta es una constante en mi vida", expresó.

El tabasqueño respondió también desde tribuna: “Al envalentonado clásico le digo, vuelvo a decirle, no somos iguales, usted nunca ha sido un político brillante, lo que sí ha sabido es besarle el anillo, besarle la mano a quién le convenía, aunque después fuese a mordérsela. Como dicen en mi pueblo, vulgar en privado, teatral en lo público y vacío en la política. No, no se equivoque, no somos iguales, mi trayectoria no empezó siendo porro universitario”.

El senador y presidente del PRI denunció que todo el sexenio pasado fue víctima de persecución política por parte del gobierno, “seis años, los aguanto y los enfrento”. Hizo un llamado al pueblo de México a “cerrar filas” para no permitir “que queden impunes quienes están señalados por tener vinculaciones con el crimen organizado”.

Otro morenista, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, pidió la palabra para defender al coordinador se los senadores de Morena y decir que “Alejandro Moreno debe ser desaforado” y enfrentar a la justicia por las acusaciones de peculado que pesan en su contra.

“Cualquiera que cometa una irregularidad, que viole la ley, que se robe el dinero del presupuesto, tiene que ser castigado y creo que así debemos de actuar en congruencia. Yo no digo que usted es culpable o inocente, lo que le pido, si usted dice que tiene el valor que viene a demostrar aquí, que comparezca ante la fiscalía del estado de Campeche, que haga oír sus razones y que se proceda de manera inmediata a cualquier resolución de carácter judicial. No se escude en el fuero”.

Alejandro Moreno argumentó que la nueva solicitud de su desafuero es parte de la persecución política en su contra porque de todo lo que fue acusado anteriormente, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, todo quedó sentenciado por un tribunal del Poder Judicial.

Lee también Alito Moreno llama “pen...” a Noroña y “narcosenador” a Adán Augusto; “están podridos hasta el fondo”, acusa

“No señor, no somos iguales. Yo no estoy acusado por proteger a criminales y por defender al crimen organizado, porque de eso es lo que está denunciado el senador López Hernández, yo siempre he actuado con valentía. Lo que ha hecho su gobierno y los seis años de López Obrador, es perseguirme, es tratar de asustarme y tratar de callarme. No tengan duda, si algo tengo yo es carácter, no tengo miedo a enfrentar nada, porque pueden meter a la cárcel a uno o a dos, no van a meter a la cárcel al pueblo de México”, apuntó.

Molesto, el senador Adán Augusto López volvió a subir a tribuna para arremeter nuevamente contra el dirigente priista.

“De todo lo que vino a vociferar el senador Moreno, solamente en una cosa coincido. Efectivamente, somos completamente distintos, lo somos porque lo suyo es el lodazal, el estiércol estiercolero, lo mío es seguir construyendo el proyecto de transformación, junto con muchos millones de mexicanos”, resaltó.

Lee también Sheinbaum defiende nombramiento de expriista Claudia Pavlovich en embajada de Panamá; “ha hecho un buen papel”, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc