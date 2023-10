Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara que Claudia Sheinbaum aceptó la protección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la virtual candidata presidencial informó que planteó que fuera algo "sencillo" que no le impida estar con la gente.

En redes sociales, la aspirante presidencial recordó que se reunió con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, para sugerirle apoyo de seguridad de cara al proceso electoral del 2024.

"Hace unos días me reuní con el general secretario de la @SEDENAmx Luis Cresencio Sandoval a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al presidente @lopezobrador_", detalló Sheinbaum en redes sociales.

Hace unos días me reuní con el general secretario de la @SEDENAmx Luis Cresencio Sandoval a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al presidente… pic.twitter.com/7lgHmrtlbf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 3, 2023





