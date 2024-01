Río Blanco, Veracruz.- Al manifestar “¡Al carajo con el neoliberalismo, al carajo con el neoporfirismo!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política laboral bajo su gobierno ya es distinta a la que se impulsaba en sexenios pasados.

Esto, en medio del anuncio de envío de un paquete de reformas laborales donde se establezca que “nunca jamás” aumente el salario mínimo menos que la inflación y en donde también se garantice que los trabajadores se retiren con pensiones completas.

Al encabezar este domingo la ceremonia por el 117 aniversario de los Mártires de Río Blanco y acompañado por líderes sindicales, López Obrador afirmó que en México “no queremos la oligarquía”, y que el país no es de unos cuantos sino “de todo el pueblo”.

“Ya es una política laboral distinta. ¡Al carajo con el neoliberalismo, al carajo con el neoporfirismo!

“No queremos la oligarquía. México no es país de unos cuantos, México es de todos los mexicanos, de todo el pueblo”.

López Obrador aseguró, en compañía del gobernador Cuitláhuac García, que llegó a la Presidencia de la República en 2018 gracias a la voluntad del pueblo y no porque lo haya impuesto “los de arriba” o la oligarquía.

Acusó que de 1983 a finales de 2018 no solo no aumentó el salario mínimo, sino que, al contrario, hubo una pérdida constante al poder adquisitivo de los salarios y al poder de compra.

“Durante todo el periodo neoliberal, 36 años, desde 1983 hasta que llegamos, a finales del 2018 —por voluntad de nuestro pueblo, porque a nosotros no nos impusieron los de arriba, no nos impuso la oligarquía, no fueron los medios de manipulación los que nos llevaron a la Presidencia de la República, a nosotros nos dio esa responsabilidad el pueblo de México, que es nuestro amo, nadie más, por eso es importante la democracia, en los 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista no aumentó el salario mínimo; al contrario, hubo una pérdida constante al poder adquisitivo de los salarios, al poder de compra”, dijo.

