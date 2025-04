Aguascalientes busca declarar corridas de toros como patrimonio cultural; ONG exige al gobierno federal frenar iniciativa

“La tauromaquia no debe ser protegida” reclamó People for the Ethical Treatment of Animals (Peta, por sus siglas en inglés) tras condenar que el Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma a la Constitución estatal que pretende declarar a las corridas de toros como patrimonio cultural.

La organización defensora de los derechos de los animales más conocida mundialmente aseguró que dicho acto es un claro intento del gobierno de Aguascalientes por “aferrarse a una práctica cruel y anticuada que es condenada en todo el mundo, y por la gran mayoría de los propios mexicanos, quienes se están movilizando rápidamente para terminar de una vez por todas con este sangriento espectáculo”.

A través de un comunicado, alertó que, próximamente, la reforma será aprobada por la Gobernadora Teresa Jiménez, esto pese a que una acción similar en Nayarit fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lee también Aguascalientes declara patrimonio cultural corridas de toros y peleas de gallos; reforma incluye Feria de San Marcos

“La tauromaquia, como cualquier otra forma de maltrato animal, no debe ser protegida por las leyes bajo ningún pretexto, ya lo dijo la SCJN en una sentencia", explicó la ONG.

“La protección de los animales es una responsabilidad ética y moral que no debe ser ignorada y debemos evitar la crueldad hacia los animales si queremos vivir en una sociedad verdaderamente libre de violencia”, manifestó Peta.

Así, la ONG recordó que las corridas de toros están prohibidas en la gran mayoría de los países, hecho por el que llamó al gobierno federal a interceder ante la eventual aprobación de la reforma.

Lee también Congreso de Aguascalientes prohíbe narcocorridos; despliegan operativo de seguridad en Feria Nacional de San Marcos

“En España, más de 600 mil personas han firmado una iniciativa legislativa popular para quitar la protección cultural de las corridas. Colombia las prohibió el año pasado, y en México están prohibidas en Michoacán, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Quintana Roo y Guerrero.

“Asimismo la Ciudad de México acaba de implementar medidas que hacen imposible su realización. Además de lo anterior, violan la última reforma al artículo 4 constitucional y otras normas federales”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/bmc