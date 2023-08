La abogada Carolina Hernández, defensora de Carmen Sánchez, atacada con ácido por su expareja en 2014, señaló que la sentencia para el acusado se dará el próximo 29 de agosto; "la verdad no creemos que haya alguna sorpresa al respecto", expresó.

Ambas partes presentaron los alegatos en el juzgado de Texcoco.

La defensa de la también activista apeló porque la juez no tomó en consideración las pruebas que aportaron como asesoría jurídica para determinar una reparación del daño, con la finalidad de reconocer que sufrió una afectación directa a su proyecto de vida.

La audiencia de Carmen Sánchez inició a las 9:00 horas, la cual no fue pública ya que es de identidad resguardada, expresaron los encargados del recinto.

La activista recalcó que el defensor de Efrén García, en la apelación argumenta que Carmen Sánchez no tiene traumas psicológicos porque ella celebró la sentencia condenatoria de 46 años 8 meses y "ese comportamiento no es propio de una víctima con graves daños psicológicos como yo".

Carmen Sánchez expresó en redes sociales "estoy cansada de que mi vida, mi intimidad y mi dolor se ponga en duda una y otra vez”.

Sánchez enfatizó que su agresor la intentó asesinar y esa es la única verdad.

"No voy a descansar hasta que pague todo el daño que me hizo. Un daño que no es solo mío, también es de mis hijas, mi familia y todo mí círculo cercano”.



