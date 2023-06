En su visita a Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que hoy terminó “la primera etapa del recorrido de 70 días, por el país”.

Asimismo, se quejó de que un medio de comunicación no cubre sus mítines que ha realizado en diferentes entidades federativas, desde el pasado lunes 19 de junio.

Lee también: Promete Adán Augusto reforma judicial; “va a haber cambio en la Corte y en otros espacios de los corruptos”, advierte

“Ahora que estuve al frente de las conferencias de prensa porque el presidente estuvo enfermo de covid-19, me daba risa en la noche, y en los noticieros ni siquiera se sacaba una foto del que había encabezado la conferencia de prensa, decía el gobierno de México informó. Mucho menos nos mencionan ahora en nuestros recorridos. A mí no me interesa aparecer en las entrevistas de Televisa”, lamentó.

Con las y los compañeros de Cuautitlán Izcalli, compartimos la emoción de haber dejado atrás casi 100 años de malos gobiernos, y la esperanza de abrir las puertas a la transformación: en donde el progreso y el bienestar son una realidad.



Trabajando en unidad hemos demostrado que… pic.twitter.com/iRuqiy9LkT — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 24, 2023

También insistió en que no aceptará los cinco millones de pesos que Morena le dio a todos los aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición oficialista, integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.

Lee también: Ministros de la SCJN se convirtieron en “tinterillos de ocasión”: Adán Augusto López

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rcr