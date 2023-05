Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, y Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, acusaron al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, de mentir sobre la información del cambio de sede el sábado pasado, cuando se aprobaron una serie de reformas desde el oficialismo.

En un primer momento, Ricardo Monreal aseguró que los partidos de oposición sabían desde las 15:00 horas que habría un cambio de sede para sesionar, dado que varios legisladores habían tomado la tribuna del Senado, en protesta por la falta de nombramientos de comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, aseguró que la oposición supo del cambio de sede. "Yo hablé con Clemente Castañeda. Ellos sabían, nadie les impidió ir a Xicontécatl. Ent odo caso, pues que valoren sus estrategias, si son eficaces", dijo el morenista.

Además, Monreal se dijo contento de volver a ver al presidente, Andrés Manuel López Obrador, tras dos años. "Es el presidente, emanado de mi partido, si me reúno con el PRI, el PAN, por qué no lo voy a hacer con el presidente, emanado de mi partido", dijo el senador, quien defendió su reunión de la noche del viernes con el Ejecutivo, en donde estuvieron también Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Vázquez Mota y Castañeda contradicen a Monreal

Tras las declaraciones de Monreal, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, acusó al morenista de mentir sobre el cambio de sede al Palacio de Xicoténcatl. "Miente al decir que le informó a la oposición que la sesión se realizaría en Xicoténcatl", aseguró la excandidata presidencial.

Al igual que Vázquez Mota, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), rechazó que se le haya informado sobre el cambio de sede por la toma de tribuna. "Me acerco, no menos de 3 veces, al escaño del senador Monreal para decirle que es una irresponsabilidad que el presidente del Senado no dé la voz al resto de los coordinadores parlamentarios".

Incluso, según el relato de Castañeda, el viernes le dijo a Monreal que podían llegar a los golpes popr la tensión que había entre los legisladores. Sobre el cambio de sede, el emecista aseguró que "es absolutamente falso, no tendría yo por qué mentir, ningún compañero me hizo mención sobre Xicóntecatl".l





