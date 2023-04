Abogados y familiares de Jeison Daniel Catarí Rivas, venezolano de 28 años, carpintero de oficio, vinculado a proceso como presunto autor material del incendio en el albergue para migrantes en Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo, en el que han fallecido 40 personas, denunciaron que la acusación es una cortina de humo porque hay una serie de irregularidades, contradicciones y omisiones graves, como el hecho de que no se conoce a quienes lo están inculpando.

“A Jeison Daniel lo acusan de los delitos de homicidio y lesiones, pero hay muchos elementos que llaman poderosamente la atención, como el hecho de que no hay ningún funcionario detenido a pesar de los testimonios de migrantes de que se ordenó no abrir la rejas cuando inició el incendio”, dijo a EL UNIVERSAL la directora y cofundadora de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos, Lizbeth Guerrero.

Indicó que se recaban testimonios y pruebas que exponen la no culpabilidad en la tragedia del joven venezolano, y subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dicho nada de qué hacían migrantes con visas de turistas y humanitarias detenidos en dicha estación.

“Al parecer, todo es una cortina de humo para esconder a los verdaderos responsables”.

Agregó que tampoco la FGR ha vinculado a proceso a ningún funcionario de alto nivel en el Instituto Nacional de Migración (INM) que habría dado la orden de no abrir las celdas donde se encontraban los 40 migrantes que fallecieron, ni los casi 30 lesionados en el incendio.

“Según el propio testimonio del chico, en conversación telefónica con su hermana cuando se encontraba recluido en un centro asistencial en Ciudad Juárez, él no se encontraba en el lugar preciso donde se inició el incendio, ya que estaba en el baño.

“Comenta que cuando sale del baño ya había mucho humo y que, incluso, empezó a llamar a otro migrante que también estaba en el baño, pero que lamentablemente falleció”, destacó la activista, quien señaló que esta revelación la hace el venezolano incluso antes de saber que era acusado de los hechos.

Jeison Daniel se desmayó por lo denso del humo y cuando recuperó el conocimiento estaba en el patio de la estación.

Lizbeth Guerrero expuso que de acuerdo con lo indicado por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos en la FGR, las pruebas para vincularlo a proceso son el análisis del video y experticias en el lugar.

“Si vamos al análisis del video que rodó públicamente, cualquier persona puede notar que desde la esquina cuando se inicia el fuego hay una persona que sale de allí justo al inicio del mismo y esta persona no es precisamente el inculpado”, subrayó.

“Fuera de esa información oficial, se ha conocido que supuestamente hay testimonios que involucran a Jeison indiciado. Sin embargo, es curioso que al día de hoy no se sepa nada de quiénes son esas personas”, indicó.

Expuso que en redes sociales circula el testimonio del colombiano Eduard de Jesús Carballo, sobreviviente, quien narra que los que iniciaron el fuego fueron dos personas que llevaban mucho tiempo encerrados y Jeison Daniel apenas tenía horas de haber sido detenido.

“Yo estaba parado en las rejas para que me abrieran porque mi familia estaba afuera y no me querían abrir”, expone el video grabado desde un hospital.