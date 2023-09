Más de 30 diputados federales afines a Marcelo Ebrard acordaron sumarse a su asociación civil El Camino de México, y recorrer el país para sumar cuadros políticos.

Además, los legisladores van a esperar la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena sobre la impugnación que hizo Ebrard del proceso interno para definir al coordinador nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación.

Tras la reunión, que duró un poco más de una hora en un salón de la colonia Del Valle, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, explicó que su responsabilidad es mantener la unidad al interior del Grupo Parlamentario, y que su asistencia fue para "coordinar, conciliar y fortalecer la unidad", y así sacar la agenda legislativa.

Mier descartó que vaya a haber un bloque al interior de la bancada de Morena, pero reconoció que hay compañeros diputados que tienen otras convicciones.

"En la Cámara de Diputados no hay bloques, es un solo Grupo Parlamentario y existen compañeros que asumen una convicción para diferentes expresiones y lo ha haber ahora con las definiciones de los coordinadores y para el Senado, no hay ningún bloque sino aspiraciones individuales y colectivas en torno a personalidades", destacó.

Mientras tanto, el legislador Emmanuel Reyes destacó que a la reunión asistieron 33 diputados federales, los cuales acordaron con Marcelo Ebrard sumarse a sus recorridos para sumar cuadros políticos para su asociación civil El Camino de México, por lo que lo acompañarán en su recorrido por el país.

Al ser cuestionado de que Mario Delgado indicó que están prohibidas las corrientes en Morena, Reyes aseguró que no es una corriente ni expresión sino una asociación, y que incluso el dirigente nacional de Morena creó una.

"No es una corriente, no es una expresión, yo les digo de manera clara que Mario Delgado fundó una asociación (civil) al interior del movimiento, la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación yo soy integrante así como la diputada María del Carmen Bautista, así como muchos de los legisladores, se fundó hace tres o cuatro años y resultaría contradictorio, no hay una gravedad, todos tenemos derechos de participar de manera libre y no contraviene contra los estatutos del partido", dijo.

Los legisladores descartaron que este bloque pueda generar impedimento para la aprobación del Presupuesto de este año o de otros proyectos.

Además, entre los acuerdos se encuentra que se puedan reunirse dos o tres veces a la semana, previó a su gira de Marcelo Ebrard por el país, la cual aún no tiene fecha.

Cabe mencionar que la vicecoordinadora de los diputados de Morena, Aleida Alavez, arribó al salón donde se lleva a cabo la reunión, ubicado en la colonia Del Valle, pero minutos después se retiró sin dar declaraciones a los medios de comunicación, y que de acuerdo con la diputada Selene Ávila, no fue invitada al encuentro.

Aleida Alavez ha asistido a eventos públicos para apoyar a Claudia Sheinbaum, quien ha sido electa coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación.

A la reunión también asistió Javier López Casarín, Yeidckol Polevnsky, Selene Ávila, Daniel Gutiérrez y Juan Carlos Natale, entre otros.

También asistió el diputado Alfredo Porras Domínguez, Antolín Guerrero Márquez, Araceli Ocampo Manzanares, Brenda Ramírez Alejo, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Favio Castellanos Polanco, Flor Ivone Morales Miranda, Gabriela Martínez Espinoza, Jaime Baltierra García y Manuel De Jesús Baldenebro Arredondo.

Se sumaron María De Jesús Rosete Sánchez, Mario Alberto Torres Escudero, Martin Sandoval Soto, Rosalinda Domínguez Flores, Salma Luévano Luna, Verónica Collado Crisola, Juan Carlos Natale López, Javier Joaquín López Casarín, Marco Antonio Natale Gutiérrez, María José Alcalá Izguerra, Flor Ivone Morales Miranda, Ángel Domínguez Escobar y Yolotl Fernanda Enríquez.

Así como Inés Parra, Rafael Hernández Villalpando, Mario Miguel Carrillo, Hirepan Maya y María Eugenia Hernández.







